ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തടയാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷവും ഗുരുതര കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ നടപടി നേരിടുന്നവരുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആനുകൂല്യം സർക്കാരിനു തടഞ്ഞുവയ്ക്കാമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണിത്.

ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ തീർപ്പാകാതിരിക്കെ, നടപടി നേരിടുന്നവരുടെ ‘ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെന്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി’ (ഡിസിആർജി) സർക്കാരുകൾക്കു തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് കേരള സർവീസ് ചട്ടം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. മിനിമം 5 വർഷം സർവീസുള്ള ജീവനക്കാർ മരിച്ചാലോ വിരമിച്ചാലോ അനുവദിക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ഡിസിആർജി.

കേരള സർവീസ് ചട്ടം 3 പ്രകാരം, പെൻഷനിൽ നിന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിൽ നിന്നു പിടിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നായിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത്. നടപടി നേരിടുന്നവരുടെ ഡിസിആർജി തടയാൻ സഹായകമായ വ്യവസ്ഥ ചട്ടം 3എയിൽ നിന്നു റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേരള തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ച ജഡ്ജിമാരായ സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ, എം.എം.സുന്ദരേശ് ഈ നടപടിയും റദ്ദാക്കി.

വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ ശിക്ഷയ്ക്കെതിരായ അപ്പീൽ നിലവിലിരിക്കെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തടഞ്ഞതിനെതിരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെയും സപ്ലൈ ഓഫിസിലെയും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധിക്കെതിരെ പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെ റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ.ചന്ദ്രൻ നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. ഇതിനെതിരെയാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ സി.കെ.ശശി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഡിസിആർജി നൽകിയാൽ സർക്കാരിനുണ്ടായ നഷ്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. എതിർകക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി റോയി ഏബ്രഹാം, രഞ്ജിത്ത് മാരാർ, എം.ജെ.സന്തോഷ് എന്നിവരും ഹാജരായി.

English Summary: Gratuity can be denied if serious crimes committed