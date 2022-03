മകളെ യാത്രയാക്കി ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പിതാവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനിടയിൽ വീണുമരിച്ചു

ചങ്ങനാശേരി∙ മകളെ യാത്രയാക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പിതാവ് കാൽവഴുതി ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിൽ വീണുമരിച്ചു. അപകടംകണ്ട് ട്രെയിനിൽനിന്നു ചാടിയിറങ്ങിയ മകൾക്കു പരുക്കേറ്റു. ചങ്ങനാശേരി പാലാത്രച്ചിറ ഭാഗത്ത് പാലാത്ര അലക്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ (ജോമിച്ചൻ – 62) ആണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ചങ്ങനാശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. എറണാകുളം രാജഗിരി കോളജിൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനിയായ അൻസയെ (21) യാത്രയാക്കാനാണ് അലക്സ് എത്തിയത്.

കന്യാകുമാരി – ബെംഗളൂരു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിൽ ലഗേജ് വച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇതോടെ, അലക്സ് കാൽവഴുതി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്കു വീണെന്നു റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതുകണ്ട് ചാടിയിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച അൻസ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു വീണു. യാത്രക്കാർ ഉടൻ അപായച്ചങ്ങല വലിച്ചു ട്രെയിൻ നിർത്തി. റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അലക്സിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ അൻസയെ ചെത്തിപ്പുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. അലക്സിന്റെ ഭാര്യ: മറിയമ്മ. മകൻ: അമൽ (ദുബായ്). സംസ്കാരം പിന്നീട്.

English Summary : Man dies after falling between train and platform