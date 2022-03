ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക, പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തത വരാതെ മുന്നോട്ടുള്ള അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി ഇതുവരെ റെയിൽവേ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയത് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിഷയത്തെച്ചൊല്ലി യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സഭയിൽ വാക്കു തർക്കവുമുണ്ടായി.

സിൽവർലൈൻ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ആശങ്കകൾ വസ്തുതയാണെന്നു ചോദ്യോത്തരവേളയിലും റെയിൽവേ ധനാഭ്യർഥന ചർച്ചയുടെ മറുപടിയിലും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിച്ചെലവു സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ യാഥാർഥ്യത്തിനു നിരക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിരേഖ പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയാൽ പാരിസ്ഥിതികാഘാതം എന്താകുമെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാനുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേഡ് ഗേജ് ആയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ലൈനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാവില്ല. പാത പോകുന്നത് 530 കിലോമീറ്റർ പദ്ധതിയിൽ 88 കിലോമീറ്റർ പാലങ്ങളിലൂടെയും 36 കിലോമീറ്റർ തുരങ്കത്തിലൂടെയുമാണ്. മണ്ണിന്റെ ഘടനയടക്കം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ശ്രീധരനെ കണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിലവിലെ ട്രാക്കുകൾ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിലാകാറുണ്ട്. സാങ്കേതികമായി ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സങ്കീർണമായ വിഷയമായതിനാൽ കരുതലോടെ മാത്രമേ അനുമതി സംബന്ധിച്ച നടപടികളെടുക്കൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൈബി ഈഡൻ, ബെന്നി ബഹനാൻ എന്നിവരാണ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത്. റെയിൽവേ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരെല്ലാം സിൽവർലൈൻ വിഷയമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Silverline project approval only if environment issues are settled says railway minister in loksabha