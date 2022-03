ഗവ.ലോ കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ അക്രമം: സഭയിൽ കൊമ്പുകോർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും സതീശനും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്‌യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സഫ്ന യാക്കൂബ് അടക്കമുളളവരെ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ലോ കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും വളഞ്ഞിട്ടു മർദിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടി. സബ്മിഷനായി ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെയും ഗുണ്ടകളെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും എസ്എഫ്ഐ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്നും ആഞ്ഞടിച്ചു. സതീശനോടു പൊതുവേ കൊമ്പുകോർക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പക്ഷേ, രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായി.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ വിദ്യാർഥി സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയ സതീശൻ പഴയ കെഎസ്‌യുക്കാരനോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരനോ ആയി അധഃപതിച്ചെന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അതിരു വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോളജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷമാണ് എസ്എഫ്ഐ–കെഎസ്‌യു സംഘർഷമുണ്ടായത്. ഇരുവിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കും പരുക്കേറ്റെന്നാണു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

എന്നാൽ, ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാപരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അക്രമമെന്നും കെഎസ്‌യു ഭാരവാഹി ആഷിഖിനെ ഇരുപതോളം എസ്എഫ്ഐക്കാർ വളഞ്ഞിട്ടു തല്ലിയപ്പോൾ സഫ്ന തടഞ്ഞതാണ് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണമെന്നും സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊലീസ് കണ്ടുനിന്നെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി ലഘൂകരിച്ചു കണ്ടതിലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ നിയമസഭയിലേക്കു നടത്തിയ മാർച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകർക്കു പരുക്കേറ്റു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനാണു കോളജിൽ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർക്കു മർദനമേറ്റത്. സഫ്നയെ തള്ളി നിലത്തു വലിച്ചിടുകയും കെഎസ്‌‌യു പ്രവർത്തകനായ നിതിനെ മതിലിൽ ചേർത്തു നിർത്തി മർദിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ ‘രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്ന പണ്ടത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ തലത്തിലേക്കു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ താഴരുത്.’ – വി.ഡി.സതീശൻ

∙ ‘സ്വന്തം പാർട്ടി തകരുകയും എതിരാളികൾ ഉയർന്നുയർന്നു വരികയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാനസികനില തെറ്റുന്നതാണു സതീശനുണ്ടായ പ്രശ്നം.’ – പിണറായി വിജയൻ

English Summary: CM Pinarayi vijayan and V.D. Satheesan on SFI-KSU conflit in Thiruvananthapuram law college