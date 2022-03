അനുവാദമില്ലാതെ നാലംഗ സംഘം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ

മുല്ലപ്പെരിയാർ∙ റിട്ട. പൊലീസുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശനം വിവാദമായി. അനുവാദമില്ലാതെ അണക്കെട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് 4 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡിവൈഎസ്പി നന്ദനൻ പിള്ള പറഞ്ഞു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിക്കു ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് മലയാളികളായ 2 റിട്ട.എഎസ്ഐമാരും മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ സഹോദരനും ഡൽഹി പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഉൾപ്പെട്ട നാലംഗ സംഘം തമിഴ്‌നാടിന്റെ ബോട്ടിൽ എത്തിയത്. തമിഴ്നാട് ജലസേചന വകുപ്പ് എൻജിനീയർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അണക്കെട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്താമെന്നതിനാൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. സിഐ സുവർണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അണക്കെട്ടിലെത്തുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ജിഡിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ ഈ സംഘത്തിന്റെ പേരു വിവരങ്ങൾ ജിഡിയിലില്ല.

