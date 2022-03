പൊതുസ്ഥലത്തെ കൊടിമരങ്ങൾ: ചട്ടം രൂപീകരിക്കാൻ സമിതിയായെന്ന് സർക്കാർ െഹെക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊടിമരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ചട്ടം രൂപീകരിക്കുമെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, നിയമ, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതലസമിതി രൂപീകരിച്ചെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നു വിലയിരുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നടപടിയിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.

സർക്കാർ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനത്തു പുതിയ കൊടിമരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നു ഹൈക്കോടതി ജനുവരിയിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

കലക്ടർ, തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തുടരാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ ഒന്നിനു ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. പന്തളത്തെ മന്നം ആയുർവേദ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലെ അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയാണു പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Government in high court regarding flag post in public places