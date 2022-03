ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു; സർക്കാർ വഴങ്ങി; ജീവനക്കാർ ഇന്ന് ഹാജരാകണം

തിരുവനന്തപുരം / കൊച്ചി ∙ ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയതോടെ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു തടഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നു ജോലിക്കെത്താത്തവർക്ക് ഡയസ്നോൺ ബാധകമാകും. അനിവാര്യ കാരണമില്ലാതെ അവധി അനുവദിക്കില്ല. അനധികൃതമായി ഹാജരാകാ‍തിരുന്നാൽ ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടും. താൽക്കാലിക നിയമനം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.പി.ജോയ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫിസിലെത്താൻ കലക്ടർമാരും കെഎസ്ആർടിസി എംഡിയും വാഹനസൗകര്യം ഏർ‍പ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു തടഞ്ഞ് ഉത്തരവിറക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടപ്രകാരം ഒരു സമരത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു തടയാൻ സർക്കാരിനു കടമയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്‌ഷൻ ഓഫിസറായി വിരമിച്ച ചന്ദ്രചൂ‍ഡൻ നായർ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുന്നതു തടഞ്ഞു സർക്കാർ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെന്നും ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ലെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഉത്തരവിനു പിന്നാലെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ ഓഫിസുകളിലെത്തി ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 4824 ജീവനക്കാരിൽ 32 പേർ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ ജോലിക്കു ഹാജരായത്.

അതേസമയം, ഇന്നും പണിമുടക്കുമെന്ന് എൻജിഒ യൂണിയൻ അറിയിച്ചു. ജോലിക്കെത്തുന്നവർക്ക് കലക്ടറും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ‘കോടതികൾക്കു സമരം തടയാനാകില്ല. സമരം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം.’ – എ. വിജയരാഘവൻ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ

