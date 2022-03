ഇവിടെ മുടങ്ങിയാൽ വിവരമറിയും; ‘പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിലേത് വൃത്തിയാക്കൽ’

കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന വേദികളുടെയും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന വേദിയുടെയും പണി, പണിമുടക്കിന്റെ 2ാം ദിവസത്തിലും തുടർന്നു. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്കിനു പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പാർട്ടി തന്നെ പണിമുടക്കു ദിവസം പണിയെടുപ്പിച്ചതിന്റെ അനൗചിത്യം ചർച്ചയായിരുന്നു.

പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന വേദിയായ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ ഇന്നലെയും നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ചരിത്ര ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് ഉള്ള വേദിയൊരുക്കാൻ കലക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിലും തകൃതിയായ പണി നടന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിനായി പൊലീസ് മൈതാനിയിൽ ഒരുക്കുന്ന വേദിയുടെ പണിയും തടസ്സപ്പെട്ടില്ല. പണിമുടക്കു ദിവസം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ നടന്നതു പണി അല്ലെന്നും വൃത്തിയാക്കലാണെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാനാവില്ല: കോടിയേരി

കണ്ണൂർ∙ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. കോടതി ഉത്തരവ് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. ശമ്പളമില്ലെങ്കിലും പണിമുടക്കാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തയാറാവണമെന്നു കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

കോടതിക്കെങ്ങനെ നിഷേധിക്കാനാവും?: കാനം

തിരുവനന്തപുരം∙ പണിമുടക്കാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നു സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കോടതി പറഞ്ഞാലും പിന്തിരിയില്ല: ആനത്തലവട്ടം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ചാലൊന്നും ആത്മാഭിമാനമുള്ള തൊഴിലാളിയും ജീവനക്കാരനും മുട്ടുമടക്കി ജോലിക്കു കയറിക്കളയും എന്നു ധരിക്കേണ്ടെന്ന് സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ. പണിയെടുക്കുന്നവനു പണിമുടക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കോടതി പറഞ്ഞാൽ അതിൽനിന്നു പിന്തിരിയില്ല.

കോടതിക്ക് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രേതബാധ: എം.വി.ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ∙ ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തെ വിലക്കിയ കോടതിക്കു ബ്രിട്ടിഷ് പ്രേതം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ. ഗാന്ധിജിക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലെന്നു ബ്രിട്ടിഷ് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജുഡീഷ്യറി പറയുന്നു ജീവനക്കാർക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലെന്ന്. ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണമാണോ – ജയരാജൻ ചോദിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം: ശശി തരൂർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഐഎൻടിയുസി കൂടി പങ്കാളികളായി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ രണ്ടുദിവസം അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ നടത്തിയ പണിമുടക്കിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഡോ.ശശി തരൂർ എംപി. പ്രതിഷേധം അവകാശവും ആവശ്യവുമാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതമാർഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നു തരൂർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. അടിച്ചേൽപിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധമാർഗമല്ല–തരൂർ കുറിച്ചു.

കോടതിവിധി ലംഘിക്കുന്നെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ

ചങ്ങനാശേരി ∙ സിൽവർലൈനിൽ കോടതിവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവർ പണിമുടക്കിന്റെ കാര്യത്തിലെ കോടതിവിധി നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ഡയസ്നോൺ‌ നടപ്പാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിവിധി ലംഘിക്കുകയാണ്. പച്ചയായ കോടതിയലക്ഷ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ അടക്കം നടന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് സമരമാണു നടന്നത്–സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

വ്യാപാരികൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിൽ സംഘടന ഏറ്റെടുക്കും: കുഞ്ഞാവുഹാജി

മലപ്പുറം ∙ ഇന്നലെ കട തുറന്നതു കാരണം വ്യാപാരികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു സംഘടന ഏറ്റെടുക്കുമെന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ.പി.കുഞ്ഞാവുഹാജി. തുടർച്ചയായി കടകൾ അടച്ചിടാനാകില്ല. ഗതി കെട്ടതു കൊണ്ടാണു തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

