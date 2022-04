വായ്പയുടെ പേരിലെ ജപ്തി: ചെക്ക് നൽകി എംഎൽഎ; യൂണിയൻ പണമടച്ചതിനാൽ വാങ്ങില്ലെന്നു ബാങ്ക്

മൂവാറ്റുപുഴ∙ ജപ്തി നടപടികൾ നേരിട്ട ദലിത് കുടുംബത്തിന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്നലെ മൂവാറ്റുപുഴ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നൽകിയ ചെക്കുമായി പായിപ്ര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യൂസ് വർക്കിയും ജപ്തി നേരിട്ട അജേഷിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുവും അർബൻ ബാങ്കിൽ എത്തിയെങ്കിലും അജേഷിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്കു ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു ബാങ്ക് മാനേജർ അറിയിച്ചതാണു തർക്കത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.

അജേഷിന്റെ വായ്പ നിലവിൽ സിഐടിയു കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അടച്ചുതീർത്തെന്നും അതുകൊണ്ടു വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്കു ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ 1,35,586 രൂപയുടെ ചെക്ക് അജേഷിന്റെ പേരിലാണു കുടുംബത്തിനു കൈമാറിയിരുന്നത്. ഇതിനു പകരം കാഷ് ചെക്ക് നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കാമെന്നു ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും കുടുംബം ഇതിനു തയാറായിരുന്നില്ല. വായ്പ അടച്ചു തീർക്കാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കുടുംബത്തെ അപമാനിച്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയിൽ നിന്നു പണവും സഹായവും ആവശ്യമില്ലെന്നും മഞ്ജു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരോടു പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ നൽകിയ തുക അടച്ച് വായ്പ തീർത്ത് ആധാരം തിരികെ നൽകണമെന്ന നിലപാടിൽ ഇവർ ഉറച്ചു നിന്നു.

പിന്നീട് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം തൽക്കാലം ചെക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെക്ക് തുക അജേഷിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്കു വകയിരുത്താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിൽ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ്. അജേഷിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എംഎൽഎ നൽകിയ ചെക്കിലെ തുക വകയിരുത്താൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു മാത്യൂസ് വർക്കി പറഞ്ഞു.

