ജീവനക്കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ: കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ നടപടിക്കു ശുപാർശ

കൽപറ്റ ∙ ജോലിസ്ഥലത്തെ മാനസിക പീഡനത്തെത്തുടർന്ന്, മാനന്തവാടി സബ് റീജനൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് പി.എ.സിന്ധു ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിക്കു ശുപാർശ.

ഇന്നലെ മാനന്തവാടി സബ് റീജനൽ ഓഫിസിലെത്തിയ ഡപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ആർ.രാജീവ്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് അജിതകുമാരിയുൾപ്പെടെ 11 പേരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. അജിതകുമാരിയോട് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പോകാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 11 മുതൽ 15 ദിവസത്തേക്കാണ് അവധി. സിന്ധു മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നുവെന്ന് അജിതകുമാരി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ നടന്ന തെളിവെടുപ്പിൽ മറ്റു ചില ജീവനക്കാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയെന്നാണു വിവരം. 11ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർക്ക് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. പൊലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചാവും കൂടുതൽ നടപടികളിൽ അന്തിമതീരുമാനമുണ്ടാകുക.

