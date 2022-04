വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി സായ് ശങ്കർ; രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കാൻ തീരുമാനം

കൊച്ചി∙ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രതിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായ് ശങ്കറിന്റെ രഹസ്യമൊഴി അന്വേഷണസംഘം രേഖപ്പെടുത്തും.

പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണു ദിലീപിന്റെ രണ്ടു ഫോണുകളിലെ ഡേറ്റ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മായ്ച്ചതെന്നാണു സായിയുടെ മൊഴി.അതിന് ഉപയോഗിച്ച 2 ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചതായും സായ് പറയുന്നു

ലാപ്ടോപ്പുകൾ സായിയുടെ പക്കലിരുന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം അതു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പരിശോധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അവ അഭിഭാഷകൻ തന്നെ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചതെന്നും സായ് ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു

കേസന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വകവരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന കുറ്റത്തിനാണു സായ് ശങ്കറിനെ പ്രതി ചേർത്തത്.

