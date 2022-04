കൂട്ടുകാരികള്‍ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ കാവ്യ കൊടുത്ത പണി; ദിലീപിന് ബന്ധമില്ല: സുരാജ്‌

കൊച്ചി ∙ െഹെക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ശബ്ദരേഖയിലെ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ കാവ്യാ മാധവനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. തിങ്കളാഴ്ച ആലുവ പൊലീസ് ക്ലബ്ബിൽ എത്താനാണു കാവ്യയ്ക്കു നൽകിയ നിർദേശം. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലുള്ള കാവ്യയ്ക്ക് എത്താനായില്ലെങ്കിൽ അവിടെയെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനും ആലോചിക്കുന്നു. നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദിലീപിന്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവ് ടി.എൻ.സുരാജ്, സുഹൃത്തും വ്യവസായിയുമായ എസ്.ശരത്ത് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണു ശബ്ദരേഖയിലുള്ളത്.

കേസിനു വഴിയൊരുക്കിയ സംഭവങ്ങൾക്കു തുടക്കം, സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന അതിജീവിതയും കാവ്യാ മാധവനും തമ്മിലുള്ള പിണക്കവും വൈരാഗ്യവുമാണെന്നു വിശദീകരിക്കുന്നതാണു ശബ്ദരേഖയിലെ സുരാജിന്റെ വാക്കുകൾ. ജയിലിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികളുടെ ഫോൺ കോൾ ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്ത് നാദിർഷ എടുത്തതിനു ശേഷമാണ് അന്വേഷണം ദിലീപിൽ എത്തിയതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

കാവ്യയെ കുടുക്കാൻ ചില കൂട്ടുകാരികൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്കു കാവ്യ നൽകിയ പണിയാണു സംഭവമെന്നും ദിലീപിന് അതിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും സുരാജ് പറയുന്നു. ശബ്ദരേഖയിലുള്ളതു സുരാജിന്റെയും ശരത്തിന്റെയും ശബ്ദമാണെന്നു ദിലീപ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ തനിക്കും കാവ്യയ്ക്കും ബന്ധമില്ലെന്നാണു ദിലീപിന്റെ മൊഴി.

English Summary: Kavya madhavan issued a crime branch notice to appear for questioning in actress attack case