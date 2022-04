റൺവേയുടെ നീളക്കുറവ്: സത്രത്തിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയില്ല; ശ്രമിച്ചത് 8 തവണ

പീരുമേട്∙ സത്രം എയർ സ്ട്രിപ്പിൽ വിമാനം ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. ഇന്നലെ ട്രയൽ റണ്ണിനിടെ 8 തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വിമാനത്തിനു പറന്നിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

റൺവേയുടെ നീളക്കുറവും സമീപത്തുള്ള മൺതിട്ടയുമാണു വിമാനം ഇറക്കുന്നതിനു തടസ്സമായതെന്നു എൻസിസി ഡയറക്ടർ കേണൽ എസ്.ഫ്രാൻസിസ് അറിയിച്ചു. രാവിലെ 9.55നു കൊച്ചിയിൽനിന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത എൻസിസിയുടെ പരിശീലന വിമാനം 10.30ന് മഞ്ചുമലയിൽ എത്തി. രണ്ടു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ‘വൈറസ് എസ് ഡബ്ല്യു’ എന്ന വിമാനമാണ് പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

വ്യോമസേനയുടെ ടെക്നിക്കൽ ട്രയൽ ലാൻഡിങ് കം എയർ ഓഡിറ്റ് ടീമാണ് പരീക്ഷണ പറക്കലിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്. റൺവേയുടെ നീളം 650 മീറ്ററിൽനിന്ന് 1,000 മീറ്ററായി ഉയർത്തണമെന്നും കൂടുതൽ ഭൂമി വിട്ടുനൽകണമെന്നും എൻസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 12 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് എയർ സ്ട്രിപ്. കൂടുതൽ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതിനു വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേണം.

15 ദിവസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ട്രയൽ റൺ നടത്തും. സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പരിശീലന വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് വാഴൂർ സോമൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ട്രയൽ റൺ സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് എൻസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഓരോ വർഷവും 1,000 എൻസിസി കെഡറ്റുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയാണ് എയർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം.

എൻസിസിയുടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ എയർ സ്ട്രിപ് എന്നതിനു പുറമേ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് രൂപകൽപന ചെയ്ത ആദ്യ എയർ സ്ട്രിപ് എന്ന സവിശേഷതയും ഇതിനുണ്ട്.

