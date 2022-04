കൊച്ചി∙ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നതു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോടതികളിലേക്കു നീളുന്നു. കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് 2018 ഡിസംബർ 13ന് ഏതോ ലാപ്ടോപ് ഉപയോഗിച്ചു പകർത്തിയെടുത്തതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സൈബർ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2017 ഫെബ്രുവരി രാത്രിയാണു കേസിനു കാരണമായ കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്നത്.

കേസിലെ തൊണ്ടിമുതലായ പെൻഡ്രൈവ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ആദ്യം ലഭിച്ചത്.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിരസ്തദാർ, തൊണ്ടിമുതലുകളുടെ ചുമതലയുള്ള ക്ലാർക്ക് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ദൃശ്യം പകർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ 2018 ഡിസംബർ 13നു പുറമേ മറ്റു ചില തീയതികളിലും ഇതേ പെൻഡ്രൈവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാപ് ടോപ്പുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചു.

അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി, എറണാകുളം പ്രി‍ൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി, വിചാരണക്കോടതിയായ അഡീ. സെഷൻസ് കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊണ്ടിമുതലുകൾ പലഘട്ടങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

രഹസ്യവിചാരണ നടക്കുന്ന കേസിൽ കോടതിയുടെ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നു പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കോടതി രേഖകൾ പലതും പ്രതികളുടെ ഫോണുകളിലെ രഹസ്യ ഫോൾഡറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം കോടതികളിലേക്കും എത്തിയത്.

കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ കേസിലെ ഏറ്റവും നിർണായക തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് ഒന്നിൽ അധികം തവണ അനധികൃതമായി പരിശോധിച്ചതും പകർത്തിയതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്.

കോടതിയിൽ നിന്നു ചോർന്ന അതേ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണു നടൻ ദിലീപ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ മറ്റു കൂട്ടാളികൾക്കൊപ്പം കണ്ടതെന്നാണു സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്.

കോടതി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി, കോടതിയിൽ നിന്നു ചോർന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ രേഖകളുടെ പട്ടിക വിചാരണ കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകളും കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 18ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്കു കൈമാറും.

English Summary: Interrogation extends to more courts and staff in actress case video leak issue