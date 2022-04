സിൽവർലൈൻ ഭൂമിക്കു വായ്പ: തടസ്സമില്ലെന്ന് മന്ത്രി വാസവൻ

കൊച്ചി ∙ സിൽവർലൈൻ വരുന്ന ഭൂമി വച്ച് വായ്പ നൽകുന്നതിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കു മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നു മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടായാൽ ‘വൺ, ടു, ത്രീ...’ പറഞ്ഞു നടപ്പാക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മീറ്റ് ദ് പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സിൽവർലൈൻ വരുന്നിടത്തെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണു ബാങ്കുകൾക്കു കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ കടം തീർത്ത ശേഷമായിരിക്കും ഉടമയ്ക്കു ബാക്കി പണം നൽകുക. ഭൂമിയുടെ യഥാർഥവിലയുടെ നാലിരട്ടിയാണു പ്രതിഫലമായി നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

സർവേ നടത്തിയ ഭൂമി ഈടുവച്ച് ലോൺ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടിടത്താണു പരാതി ഉയർന്നത്. ഒരെണ്ണം യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന മാടപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ബോധപൂർവം രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചതാണ്. തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണു മറ്റൊരിടത്തു ലോൺ നൽകാതിരുന്നത്. അവിടെ ബാങ്കുകാരോടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. സിൽവർലൈനിനു കല്ലിട്ട ഭൂമി ഈടാക്കി വായ്പ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിയമഭേദഗതി വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽത്തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Minister V.N. Vasavan about loan for land under silverline project