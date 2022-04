തിരുവനന്തപുരം∙ വിഷുവിനു പിന്നാലെ ഇൗസ്റ്റ‍റിനും കെഎസ്ആർ‍ടിസിയിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങി. സർക്കാർ 30 കോടി അനുവദിച്ചിട്ടും ട്രഷറിയിൽ നിന്നു കെഎസ്ആ‍ർടിസിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതു വരെ തുക എത്തിയിട്ടില്ല.

ഇന്നലെ തുക അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയെങ്കിൽ ചെറിയ ഗഡുക്കളായി ജീവനക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആലോചന. അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്തിയാൽ മറ്റന്നാൾ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. തുടർച്ചയായ അവധി‍ദിനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കെഎസ്ആ‍ർടിസി അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്താത്തത്. ശമ്പളം മുടങ്ങി‍യതോടെ കെഎസ്ആ‍ർടിസി മാനേജ്മെന്റി‍നെതിരെ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ ഒന്നടങ്കം പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്.

ആരോപണവും സമരവും തുടരുമ്പോഴും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം എന്നു ലഭി‍ക്കുമെന്നതിൽ സർക്കാരിനു വ്യക്തതയില്ല. അനുവദിച്ച 30 കോടി തിക‍യാത്തതും അവധി ദിവസങ്ങൾ തുടരുന്നതുമാണ് കാരണം.

ശമ്പളവും കുടിശിക നൽകാൻ 82 കോടിയാണ് കെഎസ്ആ‍ർടിസിക്കു വേണ്ടത്. 75 കോടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും 30 കോടിയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. ഇൗ തുക തികയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 42 കോടി രൂപ ഓവർഡ്രാ‍ഫ്റ്റായി എടുക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ശമ്പളം മുടങ്ങിയ‍തോടെ കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കെഎസ്ആ‍ർടിസി ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയായിട്ടും അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് ഗതാഗത വകുപ്പി‍നെന്നാണു ഭരണാനുകൂല യൂണിയനുകളുടെ ആരോപണം. വകുപ്പിനു മുൻപാകെ പരാതിക‍ളെത്തുമ്പോൾ നോക്കാ‍മെന്നു പറഞ്ഞ് വകുപ്പു മന്ത്രി ഒഴിവാകു‍കയാണെന്നും യൂണിയനുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.

സിഐടിയുവിനു പിന്നാലെ എഐടിയുസിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കൂടി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചതോടെ ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലാണ്.

സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ അനിശ്ചിത‍കാല സത്യഗ്രഹസമരം തുടങ്ങിയത്. ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാത്ത മാനേജ്മെന്റ് നടപടി അപമാനകരമാ‍ണെന്നു സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ജി.രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ മാസവും അഞ്ചിനു മുൻപ് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുക, ശമ്പള കരാർ പൂർണമായും നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് നാളെ മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹം നടത്തും. അടുത്ത മാസം 6ന് പണിമുടക്കി‍നും തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടിയ യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ആർ.ശശിധരൻ അറിയിച്ചു.

കെഎസ്ആർ‍ടി എംപ്ലോയീസ് സംഘ് (ബിഎംഎസ്) വിഷു ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 92 ഡിപ്പോകൾക്കു മുന്നിൽ പട്ടിണി‍ക്കഞ്ഞി വച്ച് പ്രതിഷേ‍ധിച്ചതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.എൽ.രാജേഷ് പറഞ്ഞു. നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും ജില്ലാ ഡിപ്പോകളി‍ലേക്കു മാർച്ച് നടത്തും. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ 28 ന് സിഐടിയു, എഐടിയുസി, ബിഎംഎസ് എന്നിവർ പണിമു‍ടക്കിനും നോട്ടിസ് നൽകി.

