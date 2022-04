പാലക്കാട്ടെ കൊലപാതകങ്ങൾ: പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എസ്ഡിപിഐയും ബിജെപിയും

പാലക്കാട് ∙ പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുമായി എസ്ഡിപിഐയും ബിജെപിയും രംഗത്ത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ സുബൈറിനെ പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം സംസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും കലാപഭൂമിയാക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസ് നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എസ്ഡിപിഐ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.ഉസ്മാൻ ആരോപിച്ചു.

പള്ളിയിൽ നിന്നു പിതാവിനൊപ്പം മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നതു സംഭവത്തിലെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാറിടിപ്പിച്ച ശേഷം വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ ആർഎസ്എസ് തയാറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. കൊലപാതകങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും ഉന്നത നേതാക്കളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താത്തത് അക്രമികൾക്കു പ്രോത്സാഹനമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആർഎസ്എസ് മുൻ ജില്ലാ ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണെന്നും എസ്ഡിപിഐ- പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കൃഷ്ണകുമാർ ആരോപിച്ചു. പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായി.

സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാനോ സുരക്ഷയൊരുക്കാനോ പൊലീസ് തയാറായില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ കൊലവിളികൾ കാര്യമായെടുത്തില്ല. പൊലീസ് നിഷ്‌ക്രിയത്വം മൂലമാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. സുബൈറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ബിജെപിക്കോ ആർഎസ്എസുകാർക്കോ പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും എസ്ഡിപിഐക്കാർ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

