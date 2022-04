നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: അനൂപിനെയും സുരാജിനെയും നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും

കൊച്ചി∙നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ എട്ടാം പ്രതി നടൻ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ പി.അനൂപ്, സഹോദരീ ഭർത്താവ് ടി.എൻ.സുരാജ് എന്നിവരെ അന്വേഷണ സംഘം നാളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. നാളെ രാവിലെ 11ന് ആലുവ പൊലീസ് ക്ലബ്ബിൽ ഹാജരാകാൻ ഇരുവർക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നൽകി. നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ ദിലീപിന്റെ ഭാര്യ കാവ്യ മാധവനു നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്ന മട്ടിൽ സുരാജ് നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കു സുരാജ് നൽകുന്ന മൊഴികൾ തുടരന്വേഷണത്തിൽ‌ നിർണായകമാവും. സുരാജിനോടും അനൂപിനോടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹാജരാകാൻ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കാവ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യും മുൻപ് തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇരുവരും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നാൽ‌ കാവ്യയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള നിയമോപദേശമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്.

കേസിലെ തെളിവുകൾ‌ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന സംഭവത്തിൽ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായ് ശങ്കറുടെ മൊഴി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു 2ന് അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും. തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിചാരണ കോടതി അനുവദിച്ച സമയം ഇന്ന് തീരുകയാണ്. കോടതിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർ‌പ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ കോപ്പി വാർത്താ ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എ‍ഡിജിപി: എസ്.ശ്രീജിത്തിനോടു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും വിചാരണ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 3 മാസം കൂ‍ടി സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

English Summary: Dileep's Brother and Brother in Law to be Interrogated