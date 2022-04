കോടതി രേഖകൾ ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ: പ്രതിഭാഗത്തോട് വിശദീകരണം തേടണമെന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ

കൊച്ചി∙ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കോടതി രേഖകൾ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഭാഗത്തോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടണമെന്നു വിചാരണക്കോടതിയോടു പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാൻ പ്രതിഭാഗത്തോടു കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അപേക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കോടതിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിചാരണക്കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ആവർത്തിച്ചു വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു എം.പൗലോസിന്റെ വിശദീകരണം അപൂർണമെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി ഇന്നലെ എഡിജിപി എസ്.ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും അപൂർണമെന്നു വിലയിരുത്തി.

രഹസ്യവിചാരണ തുടരുന്ന കേസിലെ, പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത കോടതി രേഖകളാണു കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വകവരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ദിലീപിന്റെ ഫോൺ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണു രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കോടതി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പു മാധ്യമങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ചാണു കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോടു വിശദീകരണം തേടിയത്. ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ കണ്ടെത്തിയ കോടതി രേഖകൾ കോടതിയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരണക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ രേഖകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും ബാഹുല്യവും, പ്രതികളും അവരുടെ അടുപ്പക്കാരായ സാക്ഷികളും അന്വേഷണത്തോടു സഹകരിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 3 മാസത്തെ അധിക സമയം അന്വേഷണ സംഘം തേടിയിരുന്നു. ഈ ഹർജി ഇപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ വിചാരണ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Explanation to be asked regarding court documents in dileep's phone