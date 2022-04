ആന്റണി പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല: കെ.വി. തോമസ്

കൊച്ചി ∙ എഐസിസിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനു കെ. വി. തോമസ് മറുപടി നൽകി. ഇന്നലെ രാത്രി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറിന് ഇ മെയിൽ വഴി അയച്ച മറുപടി ഇന്നു സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലും അയയ്ക്കുമെന്നു തോമസ് പറഞ്ഞു. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ നൽകിയ പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങളാണു നോട്ടിസിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതാണു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് അപമാനമുണ്ടാക്കി എന്നതാണു രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു തോമസ് പറഞ്ഞു.

കണ്ണൂരിൽ സെമിനാറിൽ പോകരുതെന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു തോമസ് പറഞ്ഞു. ‘‘വികസന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞത് എ.കെ.ആന്റണിയാണ്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനെന്നും കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വി.എസിനെയും എളമരം കരീമിനെയും എ. കെ. ആന്റണി പ്രശംസിച്ചതുപോലൊന്നും ഞാൻ പിറണായിയെ പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ല. കരീമും വിഎസും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രഹ്മോസ് ഫാക്ടറി യാഥാർഥ്യമാവില്ലെന്നാണു ആന്റണി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോജക്ട് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആന്റണി പറഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വേദിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ്’’– തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാർട്ടി നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു തോമസ് മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റു നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യം നേരിട്ടു പറഞ്ഞില്ല. കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിയപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല. പ്രായമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ പദവികൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 7 പ്രാവശ്യം എംപിയും എംഎൽഎയുമായതു ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതു കൊണ്ടാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ കാലം പദവികളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. തനിക്ക് ഒരു നീതിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറൊരു നീതിയുമാണെന്നു തോമസ് മറുപടിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

‘പുറത്താക്കുമെന്നു പറഞ്ഞത് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷം’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകിയതെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.വി.തോമസ്. മനോരമ ഓൺലൈൻ ‘ക്രോസ് ഫയറിൽ ’ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘ഇക്കാര്യം സുധാകരൻ നിഷേധിക്കു‍മായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നു പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ, അന്നത്തെ വാർത്തകൾ അതിനു തെളിവാണ്. സുധാകരന് എന്നോട് വ്യക്തി വിരോധം ഉണ്ടെന്നു പറയില്ല. ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്തു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ കണ്ണൂർ വികാരം കൊണ്ട് കടത്തിപ്പറഞ്ഞ‍താകാം. ഞാൻ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അ‍ൻവറിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹം ഓർമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

മുക്കുവക്കുടി‍യിൽ നിന്നു വന്ന‍യാളുടെ സ്വത്ത് എത്ര എന്നു വരെ സുധാകരൻ ചോദിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എനിക്കു ബോധ്യമായി. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വിടില്ലെന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ.കെ.ആന്റണി അധ്യക്ഷനായ എഐസിസി അച്ചടക്ക സമിതി എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീതിയുക്തമായി മാത്രമേ തീരുമാന‍മെടുക്കൂ’’– കെ.വി.തോമസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നു നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിലേക്കു തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: KV Thomas's Reply to show cause notice by AICC