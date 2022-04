തിരുവനന്തപുരം∙ അമേരിക്കയിലെ മേയോ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സയ്ക്കും പരിശോധനകൾക്കുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നു പുലർച്ചെ പുറപ്പെടും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ കമല, പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് വി.എം.സുനീഷ് എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റാർക്കും ചുമതല നൽകിയിട്ടില്ല. മേയ് പത്തിനോ പതിനൊന്നിനോ മടങ്ങി എത്തിയേക്കും. തിരിച്ചെത്തുന്ന തീയതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.

English Summary: Chief minister Pinarayi Vijayan to leave for US today