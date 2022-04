മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ അഭിഷിക്തനായി

പാലക്കാട് ∙ വിശ്വാസികളും വൈദികരും സന്യസ്തരും പ്രാർഥനയോടെ സാക്ഷികളായി; പാലക്കാട് രൂപതയുടെ മൂന്നാമത്തെ ബിഷപ്പായി മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ചുമതലയേറ്റു.



സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. 28 ബിഷപ്പുമാരും ഒട്ടേറെ വൈദികരും സന്യസ്തരും നൂറുകണക്കിനു വിശ്വാസികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചക്കാന്തറ സെന്റ് റാഫേൽസ് കത്തീഡ്രലിനു സമീപം ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ബിഷപ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് ഏവർക്കും സ്വാഗതമോതി. പ്രാർഥനകൾക്കിടെ, രൂപത ചാൻസലർ ഫാ.ജെയ്മോൻ പള്ളിനീരാക്കൽ വായിച്ച നിയമനപത്രം നവമെത്രാനു കർദിനാൾ കൈമാറി. തുടർന്നു മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കലിനെ ഔദ്യോഗിക ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കു കർദിനാൾ ആനയിച്ചു. തുടർന്ന്, കർദിനാൾ ശിരസ്സിൽ സ്ലീവാ അടയാളം വരച്ചു. മുടി ധരിപ്പിച്ച്, അംശവടി കൈമാറി രൂപതയുടെ മുൻപനായി നിയോഗിച്ചു.

ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിനൊപ്പം പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ കഴിയട്ടെയെന്നു മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ഏറ്റുചൊല്ലി. വൈദിക പ്രതിനിധികൾ വേദിയിലെത്തി രൂപതാധ്യക്ഷനോടുള്ള വിധേയത്വം അടയാളപ്പെടുത്തി. തുടർന്നു നവാഭിഷിക്ത ബിഷപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശുദ്ധബലി നടന്നു.

കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാബാവാ വചന സന്ദേശം നൽകി. മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്, മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് എന്നിവർ സഹകാർമികരായിരുന്നു. അനുമോദനയോഗം മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി. മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രസംഗിച്ചു.

2020 ജനുവരി 15 നാണ് പാലക്കാട് രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ നിയമിതനായത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 15ന് സിറോ മലബാർ സിനഡ് പാലക്കാട് രൂപതാധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു.

പാലാ രൂപതയിലെ മരങ്ങോലി നിരവം കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പരേതരായ മാണി ആഗസ്തിയുടെയും ഏലിക്കുട്ടിയുടെയും മകനാണു മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ.

English Summary: Mar peter Kochupurakkal was ordained as the new bishop of the diocese of palakkad