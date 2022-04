കാട്ടിൽ തേൻ എടുക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു

വടുവൻചാൽ (വയനാട്) ∙ വനത്തിൽ തേൻ എടുക്കാൻ പോയ സംഘത്തിലെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു. മൂപ്പൈനാട് പരപ്പൻപാറ കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനിയിലെ വലിയ വെളുത്തയുടെ മകൻ രാജൻ (47), നിലമ്പൂർ കുമ്പപ്പാറ കോളനിയിലെ സുനിലിന്റെ 4 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവർ അടങ്ങുന്ന സംഘം തേൻ എടുക്കാനായി നിലമ്പൂർ അതിർത്തി വനത്തിൽ പോയത്. തേൻ എടുക്കുന്നതിനിടെ രാജൻ മരത്തിൽ നിന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ടു ഭയന്നോടിയ ബന്ധുവായ യുവതിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി താഴെ കാട്ടരുവിയിലെ പാറക്കെട്ടിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് മരിച്ചുവെന്നാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നത്. തേനീച്ച ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു.

ഉൾവനമായതിനാൽ സംഭവം പുറംലോകമറിയാൻ വൈകി. കൽപറ്റ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലെ അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പി.ഒ. വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ദുർഘടം പിടിച്ച വനപാത താണ്ടിയാണു മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെത്തിച്ചത്.

