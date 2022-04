യെമനിൽ കുടുങ്ങിയ 3 മലയാളികളും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു

കോഴിക്കോട്/ ആലപ്പുഴ ∙ യെമനിൽ കുടുങ്ങിയ 3 മലയാളികളും നാട്ടിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് മേപ്പയൂർ വിളയാട്ടൂർ സ്വദേശി ദിപാഷ് (36), ആലപ്പുഴ ചേപ്പാട് ഏവൂർ ചിറയിൽ പടീറ്റതിൽ അഖിൽ രഘു (25), കോട്ടയം സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർക്കാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത്. സൗദി വഴി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നാട്ടിൽ എത്താനായേക്കും.



ചെങ്കടൽ തുറമുഖ പട്ടണമായ ഹുദൈദ തീരത്തു നിന്ന് ജനുവരി 4 ന് ആണ് 16 ജീവനക്കാരുമായി യുഎഇ ചരക്കുകപ്പൽ ഹൂതി വിമതർ തട്ടിയെടുത്തത്.

ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജനുവരി 20ന് കപ്പലിൽ അകപ്പെട്ടവരെ യെമൻ സൈന്യം മോചിപ്പിച്ച് യെമനിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

