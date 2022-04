നായ കടിക്കാൻ വന്നു, ഓടി വീണത് കിണറ്റിൽ; ബാലന്റേത് അദ്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ

പെരുവ ∙ നായയുടെ കടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ ഓടുന്നതിനിടെ 48 അടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കുന്നപ്പള്ളി കോയിക്കൽ ഗിരീഷിന്റെ മകൻ ദേവനന്ദൻ (7) ആണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴോടെ മുളക്കുളം 8–ാം വാർഡ് പെരുവ കുന്നപ്പള്ളി ഒക്കരണ്ടി റെജിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിലാണു ദേവനന്ദൻ വീണത്. രാവിലെ കൂട്ടുകാരനൊപ്പം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണു കുട്ടി.



റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടെ തെരുവുനായ പിന്നാലെ എത്തിയതോടെ ഇരുവരും ഓടി. റോഡരികലെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നതിനിടെ ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു ദേവനന്ദൻ. ഈ സമയം വീടിന്റെ തിണ്ണയിലിരുന്ന റെജി, ദേവനന്ദൻ കിണറ്റിൽ വീഴുന്നതു കണ്ടു.

റെജി കിണറ്റിൽ ചാടി ദേവനന്ദനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നു. കടുത്തുരുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തിയാണ് ഇരുവരെയും കരയ്ക്കെത്തിച്ചത്. വലിയ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ പാറ തെളിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ദേവനന്ദന് പോറൽ പോലുമേറ്റില്ല.

