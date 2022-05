ശരീരത്തിലൊളിപ്പിച്ച് 3.28 കോടിയുടെ സ്വർണക്കടത്ത്; ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ

കരിപ്പൂർ ∙ ദമ്പതികളായ വിമാനയാത്രക്കാർ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 3.28 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പിടികൂടി. മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ അമ്മിനിക്കാട് കുറ്റിക്കോടൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുസ്സമദ് (47), ഭാര്യ സഫ്ന (34) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്.

ദമ്പതികളിൽനിന്ന് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയ സ്വർണമിശ്രിതം.

അബ്ദുസ്സമദിൽനിന്ന് 3.672 കിലോഗ്രാം മിശ്രിതം കണ്ടെടുത്തു. 1.17 കിലോഗ്രാം ശരീരത്തിലും ബാക്കിയുള്ളവ സോക്സിനുള്ളിലും അടിവസ്ത്രത്തിലും മറ്റുമായിരുന്നു ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ മിശ്രിതത്തിൽനിന്നു 3.141 കിലോഗ്രാം സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് 1.65 കോടി രൂപ വിപണിമൂല്യമുണ്ടെന്നു കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.

സഫ്നയിൽനിന്ന് 3.642 കിലോഗ്രാം സ്വർണമിശ്രിതം കണ്ടെടുത്തു. 1.166 കിലോഗ്രാം മിശ്രിതം ശരീരത്തിലും ശേഷിച്ചവ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിൽനിന്ന് 3.099 കിലോഗ്രാം സ്വർണം ലഭിച്ചു. ഇതിന് 1.63 കോടി രൂപ വിപണിമൂല്യം കണക്കാക്കുന്നു. ഇരുവരും ദുബായിൽനിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്ത് സ്വര്‍ണവുമായി ദമ്പതികള്‍ പിടിയിലാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്.

English Summary: Husband and wife caught with gold at Karipur Airport