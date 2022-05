കെഎസ്ഇബി: അംഗീകാരം സിഐടിയു യൂണിയന് മാത്രം

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ (കെഎസ്ഇബി) ഹിതപരിശോധനയിൽ 53.42% വോട്ട് നേടിയ സിഐടിയു അംഗീകാരമുള്ള ഏക യൂണിയനായി. എഐടിയുസി, ഐഎൻടിയുസി എന്നീ യൂണിയനുകൾക്ക് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കെ.പി.ധനപാലൻ, ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ തമ്മിലടിയാണു ഐഎൻടിയുസിയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായത്. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിന്റെ 15% എങ്കിലും നേടുന്നവർക്കാണ് അംഗീകാരം. ഐഎൻടിയുസി ധനപാലൻ വിഭാഗത്തിന് 33 വോട്ടിനും എഐടിയുസി യൂണിയന് 18 വോട്ടിനുമാണ് അംഗീകാരം നഷ്ടമായത്.

7 സംഘടനകളാണു മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പോൾ ചെയ്ത 26,246 വോട്ടുകളിൽ സിഐടിയു 13,634 (53.42%), എഐടിയുസി 3810 (14.93%), ഐഎൻടിയുസി– ധനപാലൻ വിഭാഗം 3796 (14.87%), ഐഎൻടിയുസി– ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ വിഭാഗം 1432 (5.65%), ബിഎംഎസ് 2096 (8.21%), കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ 630 (2.47%), ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ 15 (0.05%) എന്നിങ്ങനെ നേടി. 108 വോട്ട് (0.42%) അസാധുവായി. 2015 ൽ സിഐടിയു യൂണിയനു 47.52 % വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു മുൻപു കോൺഗ്രസ് യൂണിയനുകളുടെ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഇടപെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 4200 അംഗങ്ങളുള്ള തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന നിലപാടാണു ധനപാലൻ വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. കെ.മുരളീധരൻ എംപി, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ എന്നിവർ ധനപാലൻ വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുകയും െചയ്തു.

