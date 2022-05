അലസത വിട്ടുണർന്ന് കോൺഗ്രസ്; ചടുല നീക്കങ്ങൾ, പിന്നാലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പതിവു മാന്ദ്യം തെറ്റിച്ച് ചടുല നീക്കങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും തിരക്കിട്ട ആ നീക്കങ്ങൾക്കു മുൻകയ്യെടുത്തു. ചില്ലറ പരിഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇരുവർക്കുമായി. കേരള നേതൃത്വത്തിന്റെ ‘സ്പീഡ്’ ഹൈക്കമാൻഡും ഏറ്റെടുത്തു. ഉമ തോമസിന്റെ പേര് ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഖ്യാപനമായി.

പി.ടി.തോമസിന്റെ വേർപാടിനെത്തുടർന്നു നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമയെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള ധാരണ ഉന്നത തലത്തിൽ നേരത്തേ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉമയെ കണ്ടു സംസാരിച്ച് സമ്മതവും വാങ്ങി. അപ്പോഴും തൃക്കാക്കര പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറച്ച സീറ്റിൽ ഭൈമീകാമുകന്മാർ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായി. സഹതാപ തരംഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നുമുള്ള വാദം ഉയർന്നു.

അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു വന്ന പേരുകൾക്ക് പൊതുസ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല. വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ പോന്ന പേരുകളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ ഒരു ‘റിസ്ക്’ എടുക്കാൻ നേതൃത്വം തയാറായിരുന്നില്ല. പി.ടിയുടെ നിഴൽ പോലെ നടന്ന ഉമ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയുമായിരുന്നു. പി.ടിക്ക് കേരളം നൽകിയ വൈകാരികമായ യാത്രാമൊഴിയും ഉമയെ മുന്നിലേക്കു നിർത്താൻ നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മുൻ മന്ത്രി ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഇതിനിടെ ചില ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത് നേതൃത്വത്തിനു രസിച്ചില്ല. കൂടുതൽ അപശബ്ദങ്ങൾ അരുതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്നെ ഡൊമിനിക്കിനോടു സംസാരിച്ചു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനം വന്നു മണിക്കുറുകൾക്കുള്ളിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരോടും ജില്ലയിലെ എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവരോടും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതോടെ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലായി.

രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി കൂടാതെയാണ് എന്ന വിമർശനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമായും സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ പക്ഷേ മറ്റു പേരുകളും ഉയർന്നു വന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും പിന്തുണച്ചത് ഉമയെയാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, എം.എം.ഹസൻ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഉമയ്ക്കു തന്നെയായി പ്രാമുഖ്യം. ഇതോടെ 5 നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു; ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കി. വൈകാതെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പച്ചക്കൊടിയുമായി.

English Summary: Congress quick moves to declare Uma Thomas as congess candidate in Thrikkakara by-election