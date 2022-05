ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സ്ത്രീപീഡനങ്ങൾ: നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്നു ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സ്ത്രീപീഡനങ്ങൾ വിവാദമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതുൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഇന്ന് 11 ന് ചർച്ച നടത്തും. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും ശുപാ‍ർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തയാറാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ കരട് ആണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം.

ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ വനിതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. കലാകാരികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പരാതി വന്നാൽ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണു കരടു നിയമത്തിൽ ഉണ്ടാവുക.

ഇ ടിക്കറ്റിങ് തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകും. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ (കെഎസ്എഫ്ഡിസി ), സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാരവാഹികളും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ചർച്ച ചെയ്താണു കരടു നിയമത്തിനു രൂപം നൽകിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിനാണ് മന്ത്രിതല ചർച്ച. അതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, കെഎസ്എഫ്ഡിസി, ക്ഷേമനിധി എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻമാർ ഈ സംഘടനകളുമായി സംസാരിച്ചു ധാരണയിലെത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികളുടെ പേരില്ല: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രശസ്തരുടെ പീഡന കഥകൾ ഉള്ളതു കൊണ്ടാണു ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാത്തതെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ആരുടെയും പേരു പറയുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. ആരെയും സംരക്ഷിക്കാനല്ല അതു പുറത്തു വിടാത്തത്. പല സംഭവങ്ങളിലും ഇരകളുടെ മൊഴി അതേപടി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഒരുപാട് കഥകൾ അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളവരുടെ പേര് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിരപരാധികളെയും സംശയിക്കാം. പ്രമുഖരായ പലരുമാണ് എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും അതിന്റെ പേരിൽ കുപ്രചാരണം നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിരപരാധികൾക്ക് അതു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാത്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നു ഹേമ കമ്മിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സജി ചെറിയാൻ മനോരമയോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: Discussion regarding lawmaking on abuse against women in film industry