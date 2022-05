സിൽവർലൈൻ; ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ സംവാദത്തിൽ കെ–റെയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി ഇന്നു നടത്തുന്ന സംവാദത്തിൽ കെ–റെയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ഇനി ബദൽ സംവാദങ്ങളല്ല, തുടർ സംവാദങ്ങളാണു വേണ്ടതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പിൻമാറ്റം. കഴിഞ്ഞ 28നു സംഘടിപ്പിച്ച മാതൃകയിലുള്ള പാനൽ സംവാദങ്ങളുടെ പരമ്പര സർക്കാരും കെ–റെയിലും നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇന്നു 10.30നു നന്ദാവനം പാണക്കാട് ഹാളിലാണു സംവാദം. കെ–റെയിൽ എംഡിയെ സംഘാടകർ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് എംഡി വി.അജിത്കുമാർ ഇവരെ അറിയിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചശേഷം സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനയെത്തുടർന്നാണു പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നു തീരുമാനിച്ചത്.

സംവാദം നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കും എന്നു തെളിയിക്കുന്നതിൽ സംഘാടകർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു കെ–റെയിൽ ആരോപിച്ചു. സുതാര്യതയോടെയും സന്തുലനത്തോടെയുമാണു ചർച്ച നടത്തുന്നതെന്നു തെളിയിക്കാൻ സംഘാടകർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 28നു സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദം ആശയ സമ്പന്നത കൊണ്ടു വിജയകരമായെന്നും കെ–റെയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. ചില ഉപാധികൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന പേരിൽ കെ–റെയിലിന്റെ സംവാദത്തിൽനിന്നു പിൻമാറിയവർ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ത് ഉപാധിയുടെ പേരിലാണെന്ന ചോദ്യവുമുണ്ട്.

അതേസമയം, തീരുമാനം കെ–റെയിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നഭ്യർഥിച്ചു ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി കത്തു നൽകി. ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംവാദത്തെ ബദൽ സംവാദമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുകയോ, പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു. സംവാദം ജനാധിപത്യപരമാക്കാൻ മാറ്റം ആവശ്യമെങ്കിൽ കെ–റെയിലിനു നിർദേശിക്കാം. കെ–റെയിലിന്റെ സംവാദത്തിൽനിന്നു പിൻമാറിയ പാനലിസ്റ്റുകൾ ഈ സംവാദത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നതു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ അവരാരും ഉപാധികൾ വച്ചിട്ടില്ല. സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ ശരിയും തെറ്റും ഉരുത്തിരിയാൻ വേദിയൊരുക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കെ–റെയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിച്ചു സംസാരിച്ചവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണു ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ പാനലിസ്റ്റ് പട്ടിക. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ മോഡറേറ്റർ ആകുന്ന സംവാദത്തിൽ റെയിൽവേ മുൻ ചീഫ് എൻജിനീയർ അലോക് വർമ, ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ആർ.വി.ജി.മേനോൻ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ, സാമൂഹികനിരീക്ഷകൻ ജോസഫ് സി.മാത്യു, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല മുൻ വിസി കുഞ്ചെറിയ പി.ഐസക്, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.എൻ.രഘുചന്ദ്രൻനായർ എന്നിവരാണു പങ്കെടുക്കുന്നത്.

കെ–റെയിൽ എംഡിക്കു പുറമേ, പദ്ധതിയുടെ കൺസൽറ്റന്റായ സിസ്ട്രയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സ്വയംഭൂലിംഗം, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് എന്നിവരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവരും സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. കെ–റെയിൽ അധികൃതർ പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ സംവാദ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ഷാജർഖാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: K-rail not to participate in silverline project debate