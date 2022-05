കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ തൊടിയിടിഞ്ഞ് തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി; തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

കുണ്ടറ (കൊല്ലം) ∙ കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ചുകയറുമ്പോള്‍ തൊടികളിടിഞ്ഞു വീണ് തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി. എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട് കൊച്ചുതുണ്ടില്‍ വീട്ടില്‍ ഗിരീഷ് കുമാറിനെ (47) ആണ് കാണാതായത്. പെരിനാട് വെള്ളിമൺ ഹൈസ്കൂളിനു സമീപം സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

കരാറുകാരനായ വെള്ളിമണ്‍ സ്വദേശി ഹരിയാണ് ജോലി ഏറ്റെടുത്തത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് ഇരുവരും കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. വെള്ളംവറ്റിച്ച് കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗിരീഷ് തിരികെ കയറിയപ്പോൾ അടിയിലെ തൊടി ഇടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. വൈകിട്ട് ആറോടെ രണ്ടു അഗ്നിശമന സേനാ യൂണിറ്റുകൾ എത്തി മണ്ണു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

വെള്ളിമൺ ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം കിണറ്റിൻ വീണ തൊഴിലാളിയെ പുറത്തെടുക്കാനയി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കുന്നു. ചിത്രം : അരവിന്ദ് ബാല. മനോരമ

തുടർന്ന് രാത്രി എട്ടോടെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ വരുത്തി കിണറിന്റെ മുകള്‍ഭാഗമിടിച്ച് വശങ്ങളിലെ മണ്ണുനീക്കാനാരംഭിച്ചു. രണ്ടു ജെസിബികളും രണ്ടു ചെറിയ ഹിറ്റാച്ചികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട്.

English Summary : Accident while cleaning well at Kollam