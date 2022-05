സിപിഎമ്മിനായി ചുവരെഴുതി, ചിത്രം തെളിയുംമുൻപേ; പിന്നാലെ മായിച്ചു

കൊച്ചി ∙ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം കെ.എസ്. അരുൺകുമാറാണ് തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെന്നു കരുതി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ചുവരെഴുത്ത് നടത്തിയെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ ഇതു നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചുവരെഴുത്തു മായ്ച്ചു. സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ ആശയക്കുഴപ്പവും ആകാംക്ഷയുമേറി.

പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുംമുൻപു സ്ഥാനാർഥിക്കുവേണ്ടി ചുവരെഴുതുന്നതും പിന്നാലെ മായ്ക്കുന്നതും സിപിഎമ്മിൽ പുതുമയാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ അരുൺകുമാർ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനുമാണ്.

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ഇന്നലെ ചേർന്നെങ്കിലും ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തിയതായി സൂചനയില്ല. അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥി വന്നേക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ഇന്നലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു പിന്നാലെ ടിവി ചാനലുകളിൽ അരുൺകുമാറിന്റെ പേരു വന്നതോടെ ‘ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാത്ത സ്ഥാനാർഥിയെ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു’വെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ പരാതിപ്പെട്ടു.

ഇന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു ശേഷം ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരു തീരുമാനിച്ചശേഷം ജില്ലയിലെ ഇടതു മുന്നണിയിലും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണു സാധ്യത. എന്നിട്ടാകും പ്രഖ്യാപനം.

സിപിഎം അംഗങ്ങളുടെയും അനുഭാവികളുടെയും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അരുൺകുമാറിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുതെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചു. മാധ്യമ വാർത്തകൾ കണ്ട് അണികൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം.സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസ് പ്രചാരണം സജീവമാക്കി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെ നാളെയോടെ തീരുമാനിച്ചു മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു സൂചന. ട്വന്റി20 പിന്തുണയോടെ ആംആദ്മി പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി സംസ്ഥാന കൺവീനർ പി.സി.സിറിയക് അറിയിച്ചു.

English Summary: CPM candidate for Thrikkakara by-election not finalised yet