ഷിഗെല്ല: കാസർകോട്ട് 3 കുട്ടികളെ കൂടി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റി

കാസർകോട് ∙ ജില്ലയിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ചെറുവത്തൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 3 കുട്ടികളെ പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ക്ഷീണം മാറാത്തതിനാലാണ് ഇവരെ പരിയാരത്തേക്കു മാറ്റിയതെന്നാണു വിശദീകരണം.

ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് 57 പേരാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. 21 പേർ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും മംഗളൂരുവിലുമായി ഇനി 36 പേരാണു വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നത്.

പരിയാരത്ത് ഐസിയുവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിയെ വാർഡിലേക്കു മാറ്റി. കാസർകോട് കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ എഡിഎം ഇന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെറുവത്തൂരിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇന്നലെയും പരിശോധനകൾ നടത്തി. ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാത്തതും പുതുക്കാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

ആശുപത്രി കന്റീനിൽ ‘തേരട്ട വട’

കാഞ്ഞങ്ങാട് ∙ ജില്ലാ ആശുപത്രി കന്റീനിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ഉഴുന്നുവടയിൽ തേരട്ടയെ കണ്ടെത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കന്റീനിൽ‍ പരിശോധന നടത്തി കന്റീൻ അടച്ചു. ഇവിടേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നാണു വാങ്ങുന്നത്. ഉണ്ടാക്കിയിടത്തു നിന്നാകാം തേരട്ട ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നു.

English Summary: Three students admitted in medical college due to shigella disease