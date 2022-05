ഗൂഢാലോചന കേസ്: സായ് ശങ്കറിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാൻ നീക്കം

കൊച്ചി∙ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വകവരുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിലെ പ്രതിയും സൈബർ വിദഗ്ധനുമായ സായ് ശങ്കറിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം നിയമോപദേശം തേടി.

പ്രതികൾക്കു കുറ്റകൃത്യം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ഇതുസംബന്ധിച്ചു നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന പ്രതികളിലൊരാളെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ലെന്ന പ്രാഥമിക നിയമോപദേശമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചത്. കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. കുറ്റപത്രവും സായ് ശങ്കറെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനുള്ള അപേക്ഷയും അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ആലുവ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിക്കും.

അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അഭിഭാഷകന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം പ്രതികളുടെ ഫോണിൽ നിന്നു മായിച്ചു കളഞ്ഞതു സായ്ശങ്കറാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സായ് ശങ്കർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Cyber expert who helped Dileep will be made as approver