വോട്ടർമാരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുതേടി ജോ; പ്രമുഖരുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ഇടതു സ്ഥാനാർഥി

കൊച്ചി ∙ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ താളപ്പിഴകൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നൊരാൾ പെട്ടെന്നു തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പറിയാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരിഭ്രമം അശേഷമില്ല. ഇടതു സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫിന് ആദ്യ ദിനം സഭാകമ്പങ്ങളില്ലാതെയായിരുന്നു. ശീലമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത മാത്രം.

പാന്റ്സും ഷർട്ടുമെന്ന പതിവു വേഷത്തിൽ നിന്നു മുണ്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം, തേടിയെത്തുന്ന രോഗികളിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി വോട്ടർമാരെത്തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം, തണുത്തുറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിൽ നിന്നു ചൂടും പൊടിയും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര. എങ്ങനെയുണ്ട് മാറ്റമെന്ന ചോദ്യത്തിനു സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഉത്തരം കൃത്യമായി വന്നു. ‘ഇതൊന്നും ഒരു മാറ്റമല്ല, വേഷവും ആളുകളുമായുള്ള ഇടപെടലുകളുമെല്ലാം പുതിയ കാര്യമല്ല’. പക്ഷേ, ഡോക്ടർ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, തൃക്കാക്കരയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം. രാവിലെ ഡോ. ജോ ജോസഫ് ഇടപ്പള്ളി കണ്ണംതോടത്ത് ലെയ്നിൽ കെ.എൻ.രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അനുഗ്രഹം തേടി.

തോപ്പിൽ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആശംസകളുമായെത്തി. 99 അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ സെഞ്ചറി തികയ്ക്കുന്നതു സിക്സർ അടിച്ചായിരിക്കുമെന്ന റിയാസിന്റെ ആശംസ എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു. പ്രഫ. എം.കെ.സാനു അനുഗ്രഹിച്ചു യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘പി.ടി.തോമസും ഉമയും ശിഷ്യരാണ്. എന്നാൽ എനിക്കൊരു നിലപാടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രചാരണത്തിനു വരുമായിരുന്നു’. മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം.ലോറൻസിനെയും ജോ സന്ദർശിച്ചു.

English Summary: Joe Joseph election campaign for Thrikkakara by election