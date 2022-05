യാത്രാ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം തോരണം, പരസ്യം പാടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുഇടങ്ങളിൽ ഗതാഗതത്തിനും കാൽനടയാത്രയ്ക്കും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൊടിമരങ്ങളും തോരണങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. അത്തരത്തിലുള്ളവ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യിക്കണം. അതേസമയം, സ്വകാര്യ മതിലുകളിലും വളപ്പുകളിലും ഉടമസ്ഥന്റെ അനുവാദത്തോടെ, ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കാമെന്നും തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20ന് വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ: സമ്മേളനങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് പാതയോരങ്ങളിൽ മാർഗതടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ കൊടിമരവും തോരണവും സ്ഥാപിക്കാം. ഇതിനു തദ്ദേശ ഭരണ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നു മുൻകൂർ അനുവാദം വാങ്ങണം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഇവ നീക്കണം. സ്ഥാപിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രാഷ്ട്രീയ-സാമുദായിക സ്പർധയ്ക്കു വഴിവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം.

തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ, പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിമാർ കലക്ടറുടെയും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെയും സേവനം തേടണം.

English Summary: Government instruction not to place advertisement boards in public places causing difficulty for passengers