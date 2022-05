സപ്ലൈകോയിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത മുളക്: 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സസ്പെൻഷൻ, ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സപ്ലൈകോയ്ക്കു വിഷുവിനു ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മുളക് വിതരണം ചെയ്യുകയും വീണ്ടും കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കൊച്ചിയിലെ വേലു ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന കരാറുകാരനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇയാൾക്ക് സപ്ലൈകോ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു സിഎംഡി സഞ്ജീവ് കുമാർ പട്ജോഷി അറിയിച്ചു.

വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിപ്പോയിലെ മാനേജർ സി. ജയഹരി, ജൂനിയർ മാനേജർ അനിത ജോഷിനി, മാവേലി സ്റ്റോക്ക് കസ്റ്റോഡിയൻ ബീനമോൾ എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഉത്തരവാദികളായ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി. ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച കരാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജൂനിയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ സ്വാതി വിനോദിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതായും സിഎംഡി അറിയിച്ചു. ക്രമക്കേടു സംബന്ധിച്ച വാർത്ത മലയാള മനോരമയാണു പുറത്തുവിട്ടത്.

സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് എസ്പി കഴിഞ്ഞ മാസം 26നു പരിശോധന നടത്തി 29നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയോ സ്ഥലംമാറ്റുകയോ ചെയ്യാതെ ഉന്നതർ ഇതു മുക്കി. തുടർന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം വാർത്ത വന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ എംഡിക്കു നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ ഉത്തരവിറങ്ങി. വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ വേലു ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന കരാറുകാരൻ വിതരണം ചെയ്ത മുളക് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയെന്നു വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പരിശോധനയ്ക്ക് സാംപിൾ പോലുമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 29 ഡിപ്പോകളിൽ മുളക് വിതരണം ചെയ്യാൻ മാർച്ച് 24നാണു വേലു ട്രേഡേഴ്സിനു കരാർ നൽകിയത്. 12 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിൽ 75.56 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുളക് വിതരണം ചെയ്തതു നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിപ്പോയിലാണ്. ഇവിടെയാണു ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയത്. 450 ചാക്കിനു പകരമെത്തിച്ച 100 ചാക്ക് മുളക് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കു മുൻപു വിതരണം ചെയ്തു വിറ്റു. മാത്രമല്ല കരാറുകാരൻ നൽകേണ്ട ഇറക്കുകൂലി സപ്ലൈകോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകി കരാറുകാരനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡിപ്പോയിലെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ പരിശോധിച്ചു സ്വീകരിച്ച മുളകാണു പിന്നീടു ഹെഡ് ഓഫിസ് ലാബ് വഴി നടത്തിയ പരിശോധനയി‍ൽ നിലവാരമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതും. മറ്റു ഡിപ്പോകളിൽ ലാബ് പരിശോധനയ്ക്കു സാംപിൾ പോലുമില്ല.

English Summary: Suspension to supplyco staffs for distribution of chilly having no quality