വെള്ളമില്ലാതെ വലഞ്ഞ്; ശുദ്ധജലക്ഷാമം സംസ്ഥാനത്തെ പല മേഖലകളിലും

വേനൽ മഴയെത്തുടർന്ന് മിക്ക ജില്ലകളിലും ശുദ്ധജലവിതരണം സുഗമമായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ മാസങ്ങളായി പൈപ്പിൽ ചെളിവെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നത്.

പീച്ചി ഡാമിൽ നിന്നാണു നഗരത്തിലേക്കുള്ള ജലം എത്തുന്നത്. ഡ‍ാമിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന് ഫ്ലോട്ടിങ് പൈപ്പ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വൈകുന്നതാണ് ദുരിതത്തിനു കാരണം.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അരീക്കരകുന്ന് ബിഎസ്‌എഫ് കേന്ദ്രത്തിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന്‌ ശുദ്ധജലം ടാങ്കറിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. കോടഞ്ചേരി, കൊടുവള്ളി, നെടുമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജല ക്ഷാമമുണ്ട്.

ബേപ്പൂർ മേഖലയിൽ ചെറുവണ്ണൂർ അച്ചാമ്പത്ത്, തുമ്പപ്പാടം, കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ കൊടക്കാട്ടും മറി, അരീക്കുന്ന്, നടേരി, കടലോരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്തിൽ 5–ാം വാർഡിലെ മുതുകാട് കുളത്തൂർ ആദിവാസി കോളനിയിലെ 27 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നില്ല.

കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ കൊടക്കാട്ടും മറി, അരീക്കുന്ന്, നടേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്. എരമംഗലം, കണ്ണങ്കോട്, പുളിക്കിൽ പാറ ,പനങ്ങാട് മങ്കയം, കുറുമ്പൊയിൽ, തലയാട്,കാക്കൂർ മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. മേപ്പയ്യൂർ കീഴരിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണാടിക്കുന്ന് ജലപദ്ധതിയുടെ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു.

മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാര്യമായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം ഇല്ല. പിടിപി നഗറിലെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ സംഭരണി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാൽ തിരുമലയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും 3 ദിവസമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ക്ഷാമം കാര്യമായുണ്ട്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളം എത്തുന്നില്ല. ആലപ്പാട്, ക്ലാപ്പന തുടങ്ങിയ തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഓച്ചിറ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ജലവിതരണം. ഇതു നിലച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ ശുദ്ധജലം സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽ നിന്നു വാങ്ങുകയാണ്.

പത്തനാപുരം, പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ 5 ദിവസങ്ങളിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പൈപ്പുകളിൽ വെള്ളം എത്തിയത്. ഞാങ്കടവ് ശുദ്ധജല പദ്ധതിയും മഞ്ഞമൺകാല പദ്ധതിയും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മഴ പെയ്ത്തിനാൽ ജലക്ഷാമം കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് ശുദ്ധജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

വയനാട് ജില്ലയിൽ വേനൽമഴ സുലഭമായിരുന്നെങ്കിലും കർണാടക അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന പുൽപള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളിൽ വരൾച്ച രൂക്ഷമാണ്. ചീയമ്പത്തെ ഗോത്ര സങ്കേതങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല ക്ഷാമമുണ്ട്.

കൽപറ്റ നഗരത്തിൽ നെൽവയലുകൾ നികത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ശുദ്ധജല പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമല്ല.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിയിൽ റോഡുപണി മൂലം മുടങ്ങിയ ജലവിതരണം പലയിടത്തും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടന്നൂർ, അഞ്ചരക്കണ്ടി, തളിപ്പറമ്പ് മേഖലകളിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ശുദ്ധജലക്ഷാമം.

