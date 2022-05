കെഎസ്ആർടിസി: സമരക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടിക്ക് മാനേജ്മെന്റ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പണത്തിനായി ശ്രമം തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, സർക്കാരിനെ ധിക്കരിച്ചു പണിമുടക്കിയ യൂണിയനുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കു കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റിനു സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. അർധരാത്രി മുതൽ പണിമുടക്കെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കു തന്നെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയവർ, റിസർവേഷൻ ചെയ്തു യാത്രയ്ക്കെത്തിയവരെ ബസിൽനിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടവർ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിലാണു നടപടി.

നൂറിലേറെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഇത്തരം പരാതികൾ മാനേജ്മെന്റിനു കിട്ടി. നടപടിക്കായി 55 പേരുടെ ആദ്യ പട്ടിക ഇന്നു പുറത്തിറക്കും. എല്ലാ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ഇത്തരക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. അവർ മുടക്കിയ സർവീസുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ നഷ്ടം അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇൗ മാസം തന്നെ ഇൗടാക്കാനാണു നിർദേശം.

English Summary: Action to be taken against protestors by ksrtc management