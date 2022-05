നക്ഷത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം; ഹോട്ടലുകൾക്ക് നിലവാരം അനുസരിച്ച് ‘സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്’

പത്തനംതിട്ട ∙ ഹോട്ടലുകളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ശുചിത്വം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നൽകുമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലുകളുടെ റേറ്റിങ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിവിധ ജില്ലകളിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചു തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണശാല തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ഹോട്ടലുകളെ തരംതിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഹോട്ടലുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കലണ്ടർ തയാറാക്കും. കൂടാതെ, കമ്മീഷണറേറ്റ് തലത്തിൽ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന ടീം രൂപീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തും. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ജനകീയ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

