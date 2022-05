സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ വനിതകളെ നിയമിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്താകെയുളള 19 സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കൂടുതൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പരാമവധി 2 പേരാണുള്ളത്. ഇത് അഞ്ചാക്കും.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീകൾ പരാതിക്കാരായുള്ള കേസുകളാണ് ഈ സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടുതലായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ പരാതി നൽകാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്.

വനിതാ പൊലീസിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പുരുഷ പൊലീസുകാർ വീക്ഷിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത്. ഇതിനു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണു കൂടുതൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൈബർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ വനിതകളുണ്ടെങ്കിലും അധികം പേരെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. .

സൈബർ സ്റ്റേഷനുകളിലെ കേസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരള പൊലീസ് ഏറെ മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ നാലരക്കോടി രൂപയാണ് ഇതിനു മാത്രം നീക്കിവച്ചത്. പുറമേ, 14 കോടി രൂപ സൈബർ മേഖലയ്ക്കായി വേറെയും നീക്കിവച്ചിരുന്നു. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാം നേരിട്ടാണ് ഇവ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

സൈബർ ക്രൈം ഏകോപന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി; യോഗേഷ് ഗുപ്ത നോഡൽ ഓഫിസർ

രാജ്യത്തെ സൈബർ കേസുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം ഏകോപന കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിൽ കൈമാറുകയാണു ചുമതല.

ഏതു സംസ്ഥാനത്തു സൈബർ കുറ്റകൃത്യം നടന്നാലും, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമാന കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുവഴി കഴിയും. എഡിജിപി യോഗേഷ് ഗുപ്തയാണു നോഡൽ ഓഫിസർ. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സൈബർ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നോഡൽ ഓഫിസർ ഏകോപിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കൈമാറണം.

