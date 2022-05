ആ വോട്ടുകൾ ആർക്ക് ?; ട്വന്റി20 വോട്ടിൽ കണ്ണു നട്ട് മുന്നണികൾ

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ 2021ൽ ട്വന്റി20 പിടിച്ച 13,897 വോട്ടുകൾ (മണ്ഡലത്തിലെ ആകെ വോട്ടിന്റെ 10%) ഇത്തവണ ഏതു കളത്തിലേക്ക്? സംയുക്ത സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടാവുമെന്നു സൂചിപ്പിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി )- ട്വന്റി20 കൂട്ടായ്മ മത്സരരംഗത്തു നിന്ന് പിന്മാറുന്നതോടെ നിർണായകമാവുകയാണ് ഇൗ വോട്ടുകൾ. ഇത് ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നു യുഡിഎഫ് പറയുന്നു. ട്വന്റി 20 വോട്ടിൽ നല്ലൊരു വിഹിതം തങ്ങളുടേതായിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സിപിഎം, തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പരിഹാര നടപടികൾ മൂലം ഇത്തവണ വോട്ട് ഇടതു സ്ഥാനാർഥിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇൗ വോട്ടിൽ കുറെയെങ്കിലും ബിജെപിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തന്നെ തോൽപിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി ഇറക്കിയ ബി ടീം ആണ് ട്വന്റി20 എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി.ടി. തോമസിന്റെ ആരോപണം. തനിക്കു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കുറച്ചു വോട്ടുകൾ അവർ പിടിച്ചതായും പി.ടി ക്കു പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി. ട്വന്റി20 കോൺഗ്രസിനെക്കാൾ കൂടുതലായി സിപിഎമ്മിനെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും എതിർക്കുന്നു. അതിലാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷ. എഎപി, ട്വന്റി20 പിന്തുണ തേടുമെന്നു യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസനും കെ.മുരളീധരൻ എംപിയും പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ്. ഇവരുടെ പിന്മാറ്റം യുഡിഎഫിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു വി.ഡി.സതീശനും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ സ്വതന്ത്രനെ നിർത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് ട്വന്റി20ക്ക് പോയതായി കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും സിപിഎം പറയുന്നു.കടമ്പ്രയാർ മലിനീകരണ വിഷയത്തിൽ പി.ടി.തോമസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ട്വന്റി20ക്ക് എതിരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉമ തോമസിനോട് ആ എതിർപ്പ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് അല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും ട്വന്റി20 പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കേജ്​രിവാൾ 15ന് നയം പ്രഖ്യാപിക്കും

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കു പിന്തുണ നൽകണമെന്നു 15 നു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു ട്വന്റി20 ചെയർമാൻ സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. കിഴക്കമ്പലം കിറ്റെക്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്​രിവാൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിലാവും പ്രഖ്യാപനം. പിന്തുണ തേടി പല നേതാക്കളും സമീപിച്ചതായി എഎപി സംസ്ഥാന കൺവീനർ പി.സി.സിറിയക് പറഞ്ഞു.

English Summary: Which alliance to benefit from Twenty20 withdrawal in Thrikkakara by-election?