ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിൽ കുഴി കണ്ടാൽ കരാറുകാർക്ക് വിലക്ക്

കോട്ടയം ∙ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയ റോഡുകളിൽ കുഴികളുണ്ടായാൽ ആ റോഡുകൾ പണിത കരാറുകാരെ വിലക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു തീരുമാനിച്ചു. ഇത്തരം കരാറുകാരെ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും വിലക്കും. റോഡ് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി സമിതിയുടെ നിർദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, റോഡ് സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വീതിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ അപകടം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദൗത്യം. അപകടം കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കും. അപകടം എത്ര ശതമാനം കുറച്ചു എന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. റോഡപകടം, മരണം എന്നിവ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും.

അവസാന 3 വർഷത്തിനിടെ ഗുരുതര പരുക്കുകൾക്കോ മരണത്തിനോ കാരണമായ 5 അപകടങ്ങളെങ്കിലും നടന്ന 500 മീറ്റർ ഭാഗമാണ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടായി കണക്കാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തു 340 ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 232 എണ്ണം അതീവ അപകടസാധ്യതയുള്ളതും 108 എണ്ണം അപകടസാധ്യതയുള്ളതുമാണ്. അതീവ അപകടസാധ്യതയുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ദേശീയപാതയിൽ 157, സംസ്ഥാനപാതയിൽ 49, മറ്റു റോഡുകളിൽ 26 എന്നിങ്ങനെയാണ്.

