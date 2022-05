എൽഎൽബി പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടി; സിഐ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോ അക്കാദമി ലോകോളജിൽ എൽഎൽബി പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിനിടെ കോപ്പിയടിച്ചതിന് പൊലീസ് സിഐ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ സർവകലാശാലാ സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി. പിടിയിലായ പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളജ് സീനിയർ ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ആദർശ് ലോ അക്കാദമി ലോ കോളജിൽ ഈവനിങ് കോഴ്സ് വിദ്യാർഥിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സർവകലാശാലയുടെ നടപടിക്കു പുറമേ വകുപ്പു തല നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന.

കോപ്പിയടിക്കു പിടിയിലായ മറ്റു 3 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ സർവകലാശാലയോ കോളജ് അധികൃതരോ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. പബ്ലിക് ഇന്റർനാഷനൽ എന്ന പേപ്പറിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്കിയിടെയായിരുന്നു സ്ക്വാഡിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ വിവിധ ഹാളുകളിൽ നിന്നാണു 4 പേർ പിടിയിലായത്. കോപ്പിയടി ഉൾപ്പെടെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ കോളജ് അധികൃതർ നിയോഗിച്ച

ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ നോക്കിനിൽക്കെയാണ് കോപ്പിയടി നടന്നത്. ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പരിശോധക സംഘം പരീക്ഷാർഥികളിൽ നിന്നു സത്യവാങ്മൂലവും എഴുതിവാങ്ങി.

കോപ്പിയടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ബുക്ക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നു തൊണ്ടിയായി പിടിച്ചെടുത്തു. പഠനാവശ്യത്തിനെന്ന പേരിൽ രണ്ടു മാസമായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവധിയിലാണെന്ന് ട്രെയിനിങ് കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്രമക്കേടിനു പിടിയിലായവരുടെ ഹിയറിങ് നടത്തിയ ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർവകലാശാലാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Four people including CI caught for malpractice in LLB exam