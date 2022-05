പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളും മരിച്ചനിലയിൽ; ‘മക്കളെ കൊന്ന് ജീവനൊടുക്കി’

ആലപ്പുഴ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെയും അഞ്ചും ഒന്നരയും വയസ്സുള്ള മക്കളെയും പൊലീസ് ക്വാട്ടേഴ്സിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മ ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഔട്പോസ്റ്റിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ആലപ്പുഴ നവാസ് മൻസിൽ റെനീസിന്റെ ഭാര്യ നെജ്‌ല (27), മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ (5) മകൾ മലാല (ഒന്നര) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ എആർ ക്യാംപിന് സമീപത്തെ ക്വാട്ടേഴ്സിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Wife and Children of Police Officer Found Dead at Alappuzha Police Quarterz