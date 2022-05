‘ജയിൽ പ്രവേശനോത്സവം’: ഹാജരാകാതെ 38 പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു വർഷത്തോളം പരോളിൽ കഴിഞ്ഞ തടവുകാരെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നേടി ജയിൽ വകുപ്പ് കൂട്ടത്തോടെ മടക്കിവിളിച്ചെങ്കിലും 38 പേർ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ഇന്നു രാവിലെയെങ്കിലും ഇവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടും. ഇവരിൽ അധികം പേരും കൊലക്കേസ് പ്രതികളാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രി 9 വരെ നെട്ടുകാൽത്തേരി തുറന്ന ജയിലിൽ 8 പേരും ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിൽ 5 പേരുമാണു തിരിച്ചെത്താത്തത്. പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 3 പേർ, വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 10 പേർ, കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ 12 പേർ വീതം തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഇവർ അർധരാത്രിയോ ഇന്നു പുലർച്ചെയോ എത്തിയാലും പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടുകയുള്ളൂവെന്നും ജയിൽ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

പരോളിൽ പോയവർ വൈകിട്ടു നാലിനകം തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണു ജയിലിലെ ചട്ടം. തടവുകാരെ ലോക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം വൈകിട്ട് ആറാണ്. എന്നാൽ ജയിലുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം പേർ ഒരുമിച്ചു പരോൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യമായതിനാൽ ഇന്നലെ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ ഏതു സമയത്ത് എത്തിയാലും തടവുകാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ജയിൽ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ തിരിച്ചെത്താത്തവരിൽ 3 പേർ കാരണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 38 prisoners in parole yet to be back in prison