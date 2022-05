തട്ടിപ്പു കേസ്: മാണി സി.കാപ്പന് നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചു മാണി സി. കാപ്പൻ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ മുംബൈ വ്യവസായി ദിനേശ് മേനോൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസയച്ചു. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഓഹരി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു 3.25 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു കോടതി കേസെടുത്തത്. കേസിൽ തുടർനടപടി കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദു ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിനേശ് മേനോൻ അഭിഭാഷകനായ വിൽസ് മാത്യു വഴി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Notice against Mani C. Kappan in fraud case