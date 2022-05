ശ്രീനിവാസൻ വധം: ആയുധം എത്തിച്ച കാർ കണ്ടെടുത്തു

പാലക്കാട് ∙ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രതികൾക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന കാർ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വാഹനത്തിൽ നിന്നു പ്രധാന തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ കാർ ഉടമ പട്ടാമ്പി കീഴായൂർ കല്ലുവളപ്പിൽ നാസറുമായി (46) നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണു ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നു കാർ കണ്ടെടുത്തത്. ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ദിവസം പ്രതികൾ കാറിലും ബൈക്കിലുമായി ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് പരിസരത്തുൾപ്പെടെ നഗരത്തിൽ കറങ്ങിയിരുന്നു.

ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഈ കാറിലാണു കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. നഗരത്തിൽ പട്ടിക്കര ബൈപാസിനു സമീപത്തു വച്ചാണു കാറിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ പ്രതികൾക്കു കൈമാറിയതെന്നാണു വിവരം.

ഏപ്രിൽ 16നാണു പാലക്കാട് മേലാമുറിയിൽ ശ്രീനിവാസനെ അക്രമികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അന്നു മുതൽ കാർ കണ്ടെത്താനായി പൊലീസ് ശ്രമം തുടരുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നാസറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇയാൾ ഒളിവിൽപോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കാർ കണ്ടെത്തിയതു കേസിൽ നിർണായക തെളിവാകുമെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കാറിൽ നിന്നു മൊബൈൽ ഫോണും ആയുധം പൊതിയാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കും കൊടിയും കണ്ടെടുത്തു. കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചുവന്ന തുണി കെട്ടി മറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയിലും തെളിവു ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിലുമടക്കം നാസറിനു പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

നാസറിന്റെ കാർ കൊണ്ടുപോയ പ്രതിക്കായും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇയാളാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്നാണു സൂചന. ഡിവൈഎസ്പി എം. അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ്.

English Summary: Car used by the accused in RSS leader Sreenivasan murder case recovered