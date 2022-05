ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസ്: ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട് ∙ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളിൽ ഒരാളെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പട്ടാമ്പി കീഴായൂർ സ്വദേശി നാസർ (46) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊലപാതകസംഘത്തിന് ആയുധം എത്തിച്ച കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിലും വാഹനം ഒളിപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഇയാൾക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചു. കേസിൽ ഇതോടെ 23 പേർ അറസ്റ്റിലായി.

കൃത്യത്തിനുപയോഗിച്ച 2 വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരു വാഹനം പൊളിച്ച നിലയിലാണ്. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത വാഹനം പൊളിച്ചും അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചതിന്റെ സൂചനകളും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപു ചുവന്ന കാറിലും 3 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലുമായി പ്രതികൾ ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് പരിസരത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ കാറിലാണ് കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്നാണു വിവരം. പ്രധാന പ്രതികളിൽ മൂന്നുപേരെ കൂടി പിടികിട്ടാനുണ്ട്.

English Summary: One more arrested in Palakkad sreenivasan murder case