കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചെത്തി; തുടർ ചികിത്സ കേരളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ചികിത്സാർഥം അമേരിക്കയിലായിരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചെത്തി. കേരളത്തിൽ 6 മാസം കൂടി ചികിത്സ തുടരാനാണു ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 29നാണ് തുടർചികിത്സയ്ക്കായി കോടിയേരി ഭാര്യ വിനോദിനിക്കൊപ്പം ഹൂസ്റ്റണിലേക്കു തിരിച്ചത്. കാൻസർ ബാധിതനായ അദ്ദേഹം മുൻപ് രണ്ടു തവണ അവിടെ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായതും അമേരിക്കയിലാണ്. കീമോ തെറപ്പി ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ കേരളത്തിൽ തുടരാനാണു ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ എത്തിയ കോടിയേരി 10 മണിയോടെ പൊതു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് അടുത്തയാഴ്ച പോകും.

English Summary: Kodiyeri Balakrishnan returned to Kerala after treatment from USA